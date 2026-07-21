Готовимся к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский продолжает обсуждать вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов первоочередные потребности фронта, защиту приграничных направлений и видение командирами деталей стратегии обороны Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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С кем проходили беседы?

В частности, сегодня они беседовали с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты.





























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"Спасибо за предложения. Командиры доложили о положении дел на соответствующих направлениях и активности российской армии, планах врага и наших возможностях противодействия", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, в ходе бесед они проанализировали детали обороны Херсона, городов и общин Днепровщины, в частности Никополя.

Развитие событий на Черниговско-Киевском направлении

"Ключевое - это противодействие российским дронам, защита людей, необходимые дополнительные поставки. Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, с учетом информации от разведки и постоянного поиска россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны. Обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. Определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы. Спасибо за службу!" - резюмирует глава государства.

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