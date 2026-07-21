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Новости Фото Российские оккупанты готовят новое наступление Наступление РФ на Черниговщину
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Готовимся к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский продолжает обсуждать вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов первоочередные потребности фронта, защиту приграничных направлений и видение командирами деталей стратегии обороны Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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С кем проходили беседы?

В частности, сегодня они беседовали с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты.

Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные
Зеленский и военные

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Прокопенко (Редисом): Работаем над тем, чтобы состоялись следующие обмены пленными. ФОТО

"Спасибо за предложения. Командиры доложили о положении дел на соответствующих направлениях и активности российской армии, планах врага и наших возможностях противодействия", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, в ходе бесед они проанализировали детали обороны Херсона, городов и общин Днепровщины, в частности Никополя.

Развитие событий на Черниговско-Киевском направлении

"Ключевое - это противодействие российским дронам, защита людей, необходимые дополнительные поставки. Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, с учетом информации от разведки и постоянного поиска россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны. Обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. Определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы. Спасибо за службу!" - резюмирует глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24909) военнослужащие (6620)
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Топ комментарии
+10
Як тільки якийсь скандал так він і готується до чернігівського - київського напрямку
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21.07.2026 15:27 Ответить
+8
не тягни із заміною головкома
нема часу
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21.07.2026 15:24 Ответить
+4
А шо по Чернігівсько - Київсько напрямку всі гроші на Фортифікації вже розікрали? - як на Харківщині звезли всі зуби дракона в одне місце і *** забили на захист
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21.07.2026 15:25 Ответить

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