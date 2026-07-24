Удару РФ зазнало почесне консульство Латвії у Слов’янську: МЗС країни поінформувало ЄС і НАТО
Унаслідок російського удару по Слов’янську в Донецькій області пошкоджено будівлю почесного консульства Латвії.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"З обуренням підтверджую, що Почесне консульство Латвії у Слов’янську було уражено внаслідок російської атаки. Я поінформувала про це міністрів ЄС і НАТО, а також міжнародні організації", - написала Браже.
Вона наголосила, що "Росія може зруйнувати будівлі, але не волю України та підтримку Латвії".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 9 - дістали поранень.
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