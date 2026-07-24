Удару РФ зазнало почесне консульство Латвії у Слов’янську: МЗС країни поінформувало ЄС і НАТО

Унаслідок російського удару по Слов’янську в Донецькій області пошкоджено будівлю почесного консульства Латвії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"З обуренням підтверджую, що Почесне консульство Латвії у Слов’янську було уражено внаслідок російської атаки. Я поінформувала про це міністрів ЄС і НАТО, а також міжнародні організації", - написала Браже.

Вона наголосила, що "Росія може зруйнувати будівлі, але не волю України та підтримку Латвії".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 9 - дістали поранень.

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