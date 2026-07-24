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Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару на Київщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Бучанському районі Київської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали.
Надзвичайники ліквідували загоряння 3 приватних житлових будинків та 8 автомобілів.
Крім того пошкоджені 23 приватні житлові будинки, 2 готелі, ресторан, 34 автомобілі.
Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов’язаних із наслідками російської атаки.
Наслідки атаки
Що відомо про удар РФ по Київщині
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
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