Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару на Київщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали.

Надзвичайники ліквідували загоряння 3 приватних житлових будинків та 8 автомобілів.

Крім того пошкоджені 23 приватні житлові будинки, 2 готелі, ресторан, 34 автомобілі.

Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов’язаних із наслідками російської атаки.

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Наслідки атаки



















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Що відомо про удар РФ по Київщині