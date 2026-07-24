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Новини Фото Вибухи на Київщині
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Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару на Київщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали.

Надзвичайники ліквідували загоряння 3 приватних житлових будинків та 8 автомобілів.

Крім того пошкоджені 23 приватні житлові будинки, 2 готелі, ресторан, 34 автомобілі.

Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов’язаних із наслідками російської атаки.

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Наслідки атаки

На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи
На Київщині завершили рятувальні роботи

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Що відомо про удар РФ по Київщині

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Автор: 

Київська область (4536) обстріл (35269) ДСНС (5403) Бучанський район (193)
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