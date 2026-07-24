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Новости Взрывы на Киевщине
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Зеленский об ударе РФ по Киевщине: Во время войны нельзя проводить выставки оружия

В Киевской области завершили спасательные работы

После российского баллистического удара по Киевской области президент Владимир Зеленский заявил, что во время войны нельзя проводить выставки вооружений.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

По словам главы государства, подобное мероприятие в Киевской области "не должно было состояться". Уже возбуждены уголовные дела по факту этого инцидента.

"Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с большим скоплением людей и тем более рядом с домами", — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким десяти человек, погибших вследствие атаки.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Киевской области, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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выставка (442) Зеленский Владимир (24951) Киевская область (4759) оружие (10769)
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Топ комментарии
+8
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А влупили б тоді Берлінській підозру й кинули б за ґрати за ситуацію у Чернігові декілька років тому - такої б трагічної ситуації, як сьогодні - не було б. Може б хоч трохи головою почали думати, бо це - пізда, тупо все у відкритому доступі було.

Вангуємо, що і в цей раз теж ніхто не відповість за смерті та каліцтва відвідувачів.
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24.07.2026 21:28 Ответить
+7
"Прозрів"? Мало було Яворівського полігону? Чернігівського драмтеатру? Ще тоді казали про це ж саме!...
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24.07.2026 21:28 Ответить
+6
Без дозволу з ОВА і не тільки, подібні "виставки" не проводяться. І всі ці люди, які давали дозвіл - призначені "лідером"...
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24.07.2026 21:30 Ответить

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