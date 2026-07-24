Зеленский об ударе РФ по Киевщине: Во время войны нельзя проводить выставки оружия

После российского баллистического удара по Киевской области президент Владимир Зеленский заявил, что во время войны нельзя проводить выставки вооружений.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция президента

По словам главы государства, подобное мероприятие в Киевской области "не должно было состояться". Уже возбуждены уголовные дела по факту этого инцидента.

"Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с большим скоплением людей и тем более рядом с домами", — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким десяти человек, погибших вследствие атаки.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

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