Зеленский об ударе РФ по Киевщине: Во время войны нельзя проводить выставки оружия
После российского баллистического удара по Киевской области президент Владимир Зеленский заявил, что во время войны нельзя проводить выставки вооружений.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция президента
По словам главы государства, подобное мероприятие в Киевской области "не должно было состояться". Уже возбуждены уголовные дела по факту этого инцидента.
"Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с большим скоплением людей и тем более рядом с домами", — заявил Зеленский.
Он выразил соболезнования родным и близким десяти человек, погибших вследствие атаки.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.
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А влупили б тоді Берлінській підозру й кинули б за ґрати за ситуацію у Чернігові декілька років тому - такої б трагічної ситуації, як сьогодні - не було б. Може б хоч трохи головою почали думати, бо це - пізда, тупо все у відкритому доступі було.
Вангуємо, що і в цей раз теж ніхто не відповість за смерті та каліцтва відвідувачів.