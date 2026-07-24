Россия подготовила ракеты для нового массированного удара, — Зеленский
Украинская разведка и разведки партнеров располагают информацией о том, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может произойти сегодня: по предварительной информации, он ожидается в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя — обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", — призвал глава государства.
Он отметил, что Украина очень рассчитывает на понимание со стороны партнеров, подчеркнув, что ПВО — это главный приоритет, в решении которого именно партнеры могут помочь нашему государству.
"Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни. И важно, чтобы о том, что на самом деле происходит в Украине, о российских ударах по нашим людям, о затягивании Россией своей войны все больше знали в ключевых странах-партнерах", — сказал Зеленский.
Кроме того, президент выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США.
"Надеюсь, что Америка будет с Украиной и в дальнейшем, и мы сможем закончить эту войну достойным миром. Именно это нам нужно. Мы готовимся к встрече с президентом Америки и его командой. Я благодарю Америку, я благодарю каждого, кто с Украиной — с нашими людьми, с нашей защитой жизни", — добавил глава государства.
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