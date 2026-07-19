"Медлить нельзя": в Минобороны призвали партнеров ускорить поставки ракет для ПВО
Минобороны после одной из самых массированных баллистических атак РФ на Киев подчеркнуло, что защита от баллистических ракет остается главным приоритетом для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Очередная ужасная ночь для Киева. Враг совершил одну из самых массированных баллистических атак на столицу.
Удар РФ 19 июля
Россия выпустила более 40 ракет различных типов и 125 ударных дронов. Агрессор не утихает и пытается нанести массовые разрушения и посеять панику. Защита от баллистических ракет – постоянный и главный приоритет сейчас.
"Наша ПВО отработала отлично, но нашим воинам нужны ракеты-перехватчики. Они нужны каждый день. Бесперебойные поставки, соблюдение договоренностей. Эти пакеты помощи — спасенные жизни", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в Минобороны поблагодарили всех партнеров, которые продолжают поддерживать Украину и предоставлять противоракетные средства.
"Спасибо тем, кто продолжает оказывать давление на Россию. Промедлить нельзя. Эта агрессия научила всех — решения должны приниматься своевременно. Уроки должны быть усвоены. Укрепляем международное сотрудничество, работаем над защитой Украины и людей", — добавили в оборонном ведомстве.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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