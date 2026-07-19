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Новини ППО України дефіцит ракет для систем ППО Масований комбінований удар
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"Зволікати не можна": у Міноборони закликали партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Київ після обстрілу

Міноборони після однієї з наймасованіших балістичних атак РФ на Київ наголосило, що захист від балістичних ракет залишається головним пріоритетом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Чергова жахлива ніч для Києва. Ворог здійснив одну з наймасованіших балістичних атак на столицю.

Удар РФ 19 липня

Росія випустила понад 40 ракет різних типів та 125 ударних дронів. Агресор лютує та намагається завдати масових руйнувань та паніки. Захист від балістики – постійний та головний пріоритет зараз.

"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", - наголосили у відомстві.

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Також в Міноборони подякували всім партнерам, хто продовжує підтримувати Україну та надавати антибалістичні засоби.

"Дякуємо тим, хто продовжує тиск на Росію. Зволікати не можна. Ця агресія навчила всіх – рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей", - додали в оборонному відомстві.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
  • Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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Автор: 

Міноборони (7986) ППО (4294)
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Топ коментарі
+3
Закликали. Добре. Отримаєте. Може. Для відбиття 2-3 атак балістикою максимум. Далі що? Продовжувати клянчити те чого нема і ні чорта самим не робити?
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19.07.2026 13:35 Відповісти
+3
Треба було не сподіватися на петріоти, а своє починати робити Ще у 2023. Це ж було настільки очевидно, що ракети не вистачатиме.
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19.07.2026 13:47 Відповісти
+2
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3воликкать нельзя было еще в 1992 г --- - - - - - И ПРОСИТЬСЯ в НАТО !!!!!.
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19.07.2026 13:03 Відповісти

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