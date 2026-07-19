"Зволікати не можна": у Міноборони закликали партнерів прискорити постачання ракет для ППО

Міноборони після однієї з наймасованіших балістичних атак РФ на Київ наголосило, що захист від балістичних ракет залишається головним пріоритетом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Чергова жахлива ніч для Києва. Ворог здійснив одну з наймасованіших балістичних атак на столицю.

Удар РФ 19 липня

Росія випустила понад 40 ракет різних типів та 125 ударних дронів. Агресор лютує та намагається завдати масових руйнувань та паніки. Захист від балістики – постійний та головний пріоритет зараз.

"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", - наголосили у відомстві.

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Також в Міноборони подякували всім партнерам, хто продовжує підтримувати Україну та надавати антибалістичні засоби.

"Дякуємо тим, хто продовжує тиск на Росію. Зволікати не можна. Ця агресія навчила всіх – рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей", - додали в оборонному відомстві.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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