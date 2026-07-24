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РФ приготувала ракети для нового масованого удару, - Зеленський

Зеленський

Українська розвідка та розвідки партнерів володіють інформацією, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза нового масованого удару РФ 

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - закликав глава держави.

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ППО - головний пріоритет 

Він зазначив, що Україна дуже очікує розуміння з боку партнерів, наголосивши, що ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нашій державі. 

"Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах", - сказав Зеленський. 

Підготовка до візиту в США 

Крім того, президент висловив сподівання на подальшу підтримку з боку США.

"Сподіваюсь, що Америка буде з Україною і надалі і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з Президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною – з нашими людьми, з нашим захистом життя", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28478) обстріл (35269) росія (70966)
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Топ коментарі
+27
Ну, приготувала ракети засрашка, щоб вбити українців. А що приготував ти, щоб захистити українців?
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24.07.2026 21:09 Відповісти
+15
"Бережіть себе " ховайтеся в укриття ,які за 4.5 роки так і не побудували .
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24.07.2026 21:35 Відповісти
+13
Да мы в курсе- как только Бубочка в дверь, так и ракеты по Киеву. Народная примета.
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24.07.2026 21:16 Відповісти

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