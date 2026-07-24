РФ приготувала ракети для нового масованого удару, - Зеленський
Українська розвідка та розвідки партнерів володіють інформацією, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза нового масованого удару РФ
"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - закликав глава держави.
ППО - головний пріоритет
Він зазначив, що Україна дуже очікує розуміння з боку партнерів, наголосивши, що ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нашій державі.
"Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах", - сказав Зеленський.
Підготовка до візиту в США
Крім того, президент висловив сподівання на подальшу підтримку з боку США.
"Сподіваюсь, що Америка буде з Україною і надалі і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з Президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною – з нашими людьми, з нашим захистом життя", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль