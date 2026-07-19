УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11773 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Ракетна атака на Київ
1 654 47

РФ робить ставку на балістику, завдяки цьому Путін досі вірить у свою війну, - Зеленський

Зеленський закликав партнерів прискорити допомогу після удару балістикою

У війні проти України Росія робить ставку саме на балістику.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштабна атака на столицю та область

Глава держави розповів, що зараз ще тривають роботи в Києві в місцях після російських ударів у ніч на 19 липня.

"Багато було балістики – один із найбільш масштабних ударів сьогодні саме балістикою. Київ та область були ключовою мішенню для росіян: вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети", - сказав очільник держави.

За словами Зеленського, "небезпека залишається і тепер – це треба враховувати".

"Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та всім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня", - сказав президент.

Доручення дипломатам

Зеленський розраховує, що "МЗС та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть із нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися".

"Важливо все прискорити – і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня", - наголосив глава держави.

Читайте також: Балістична атака РФ по Києву: є влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі

Атака на Київ у ніч на 19 липня

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
  • Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Читайте також: Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу

Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Київ (21142) балістичні ракети (662)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Де твоя, *****, балістика??? Скільки можна це все терпіти??? Кожної ночі людям на голови прилітає, а воно відосіки гундосі лише записує!
показати весь коментар
19.07.2026 18:19 Відповісти
+23
А може, ***** вірить у перемогу, тому що як тільки з'являються позитивні зміни, якийсь невідомий Вова звільняє всіх причетних до тих змін?
показати весь коментар
19.07.2026 18:19 Відповісти
+21
А Зеленський робить ставку на Династію.
показати весь коментар
19.07.2026 18:18 Відповісти

Завантаження...

 
 