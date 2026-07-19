РФ робить ставку на балістику, завдяки цьому Путін досі вірить у свою війну, - Зеленський

У війні проти України Росія робить ставку саме на балістику.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабна атака на столицю та область

Глава держави розповів, що зараз ще тривають роботи в Києві в місцях після російських ударів у ніч на 19 липня.

"Багато було балістики – один із найбільш масштабних ударів сьогодні саме балістикою. Київ та область були ключовою мішенню для росіян: вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети", - сказав очільник держави.

За словами Зеленського, "небезпека залишається і тепер – це треба враховувати".

"Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та всім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня", - сказав президент.

Доручення дипломатам

Зеленський розраховує, що "МЗС та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть із нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися".

"Важливо все прискорити – і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня", - наголосив глава держави.

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Атака на Київ у ніч на 19 липня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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