Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу з пасажирських перевезень.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення роботи

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка. Зокрема, було пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.

Атака на Київ у ніч на 19 липня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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