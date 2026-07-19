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Новини Ракетна атака на Київ
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Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу

метро

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу з пасажирських перевезень.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення роботи 

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка. Зокрема, було пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.

Атака на Київ у ніч на 19 липня

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
  • Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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Автор: 

Київ (21142) Метрополітен (1428)
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Топ коментарі
+7
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19.07.2026 16:36 Відповісти
+1
Магазинами Рошен?
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19.07.2026 16:38 Відповісти
+1
федоровим
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19.07.2026 16:46 Відповісти

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