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Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу
Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу з пасажирських перевезень.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення роботи
Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка. Зокрема, було пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.
Атака на Київ у ніч на 19 липня
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
- Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
- Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.
Топ коментарі
+7 Дід Степан
показати весь коментар19.07.2026 16:36 Відповісти Посилання
+1 Free Fire
показати весь коментар19.07.2026 16:38 Відповісти Посилання
+1 Дід Степан
показати весь коментар19.07.2026 16:46 Відповісти Посилання
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