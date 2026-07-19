Ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади, - засновник компанії Дангадзе. ВIДЕО

Українське підприємство UKRTAC знищено внаслідок прямого ракетного влучання.

Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За словами Дангадзе, внаслідок атаки було повністю зруйновано завод підприємства та його складські приміщення. Він назвав цей день "найбільшою трагедією за всю історію компанії".

"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", - написав він.

Водночас засновник наголосив, що найголовніше - під час удару ніхто з працівників не загинув.

"Усі наші люди живі. І це безцінно", - зазначив Дангадзе.

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Підприємство відбудують

Він підкреслив, що, попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання. За словами засновника, саме люди створили UKRTAC і саме вони відбудують підприємство.

Дангадзе також подякував співробітникам, партнерам, рятувальникам та всім, хто підтримує компанію після атаки, та запевнив, що підприємство продовжить роботу.

"Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - наголосив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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