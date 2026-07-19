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Ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады, - основатель компании Дангадзе. ВИДЕО

Украинское предприятие UKRTAC было уничтожено в результате прямого ракетного попадания.

Об этом сообщил основатель компании Северион Дангадзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По словам Дангадзе, в результате атаки были полностью разрушены завод предприятия и его складские помещения. Он назвал этот день "крупнейшей трагедией за всю историю компании".

"В результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод UKRTAC и наши склады", — написал он.

В то же время основатель подчеркнул, что самое главное — во время удара никто из сотрудников не погиб.

"Все наши люди живы. И это бесценно", — отметил Дангадзе.

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Предприятие восстановят

Он подчеркнул, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания. По словам основателя, именно люди создали UKRTAC и именно они восстановят предприятие.

Дангадзе также поблагодарил сотрудников, партнеров, спасателей и всех, кто поддерживает компанию после атаки, и заверил, что предприятие продолжит работу.

"Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", — подчеркнул он.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
  • Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
  • Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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Автор: 

Киев (26701) Дангадзе Северион (23) баллистические ракеты (631) Ukrtac (2)
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Топ комментарии
+12
А яким чином стало можливим оте пряме влучання? Тут очевидна наявність ворожої агентури і коригувальників. Таке можливо, коли спецслужби замість боротьби з ворожою агентурою, в тому числі й у владі і військовому керівництві боряться з опозицією, з українськими волонтерами, підприємцями, журналістами-розслідувачами, правозахисниками, військовими, які піднімають голос проти того керованого шкідниками бардаку у армії і державі. От і маємо те, що маємо.
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19.07.2026 12:09 Ответить
+11
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19.07.2026 12:13 Ответить
+5
геолокацію підприємства неможливо довгий час тримати у таємниці, та ще враховуючи великий відсоток тих, хто через тєлєгу готовий здати росіянам що завгодно.
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19.07.2026 12:15 Ответить

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