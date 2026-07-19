Ракетный удар полностью уничтожил завод UKRTAC и склады, - основатель компании Дангадзе. ВИДЕО

Украинское предприятие UKRTAC было уничтожено в результате прямого ракетного попадания.

Об этом сообщил основатель компании Северион Дангадзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По словам Дангадзе, в результате атаки были полностью разрушены завод предприятия и его складские помещения. Он назвал этот день "крупнейшей трагедией за всю историю компании".

"В результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод UKRTAC и наши склады", — написал он.

В то же время основатель подчеркнул, что самое главное — во время удара никто из сотрудников не погиб.

"Все наши люди живы. И это бесценно", — отметил Дангадзе.

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Предприятие восстановят

Он подчеркнул, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания. По словам основателя, именно люди создали UKRTAC и именно они восстановят предприятие.

Дангадзе также поблагодарил сотрудников, партнеров, спасателей и всех, кто поддерживает компанию после атаки, и заверил, что предприятие продолжит работу.

"Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", — подчеркнул он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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