Ликвидированы все пожары, вызванные ночным ударом РФ по Киеву, - ГСЧС. ВИДЕО
Ликвидированы все пожары в г. Киеве, вызванные вражеской атакой в ночь на 19 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
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Как отмечается, в настоящее время пожарные проводят разборку и проливание конструкций в Шевченковском и Соломенском районах на месте повреждений нежилых зданий.
Также оказывается помощь населению на месте повреждения жилого многоэтажного дома в Соломенском районе: с помощью высотной техники спасатели снимают аварийные элементы фасада и балконов.
В результате обстрела один человек погиб, ещё 15 — пострадали.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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