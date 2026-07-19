Ликвидированы все пожары, вызванные ночным ударом РФ по Киеву, - ГСЧС. ВИДЕО

Ликвидированы все пожары в г. Киеве, вызванные вражеской атакой в ночь на 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Подробности

Как отмечается, в настоящее время пожарные проводят разборку и проливание конструкций в Шевченковском и Соломенском районах на месте повреждений нежилых зданий.

Также оказывается помощь населению на месте повреждения жилого многоэтажного дома в Соломенском районе: с помощью высотной техники спасатели снимают аварийные элементы фасада и балконов.

В результате обстрела один человек погиб, ещё 15 — пострадали.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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