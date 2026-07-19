Ліквідовано всі пожежі, спричинені нічним ударом РФ по Києву, - ДСНС. ВIДЕО

Ліквідовано усі пожежі в м. Києві, спричинені ворожою атакою у ніч проти 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, наразі вогнеборці здійснюють розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.

Також надається допомога населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі: за допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 15 - постраждали.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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