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Новини Відео Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Ліквідовано всі пожежі, спричинені нічним ударом РФ по Києву, - ДСНС. ВIДЕО

Ліквідовано усі пожежі в м. Києві, спричинені ворожою атакою у ніч проти 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, наразі вогнеборці здійснюють розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.

Також надається допомога населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі: за допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 15 - постраждали.

Також читайте: Триває ліквідація наслідків балістичної атаки РФ на Київ: поранених вже 15. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
  • Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Також дивіться: Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО

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Київ (21142) обстріл (35196) ДСНС (5414)
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