Ліквідовано всі пожежі, спричинені нічним ударом РФ по Києву, - ДСНС. ВIДЕО
Ліквідовано усі пожежі в м. Києві, спричинені ворожою атакою у ніч проти 19 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Як зазначається, наразі вогнеборці здійснюють розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом'янському районах на місці уражень нежитлових будівель.
Також надається допомога населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі: за допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 15 - постраждали.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
- Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
- Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.
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