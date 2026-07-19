Ракетний удар РФ по Києву: у Солом’янському районі є руйнування та троє постраждалих. ВIДЕО

У Солом'янському районі Києва пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі. За попередніми даними, постраждали троє людей. Для мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень, розгорнули штаб допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Солом’янської РДА м. Києва Сергій Мовенко.

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"Цієї ночі Київ пережив один із наймасштабніших ракетних обстрілів за весь час повномасштабної війни. На жаль, постраждав і Солом'янський район", - ідеться в повідомленні.

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Пошкодження

Є пошкодження житлових будинків, нежитлових приміщень. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.

Постраждалі

Наразі відомо про трьох постраждалих.

Допомога

Із перших хвилин на місцях працюють усі необхідні служби: рятувальники, медики, поліція, комунальні служби та районні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та надання допомоги постраждалим.

Для мешканців розгортаємо штаб за адресою:

школа №67, вул. Академіка Шалімова, 9-А.

Штаб працює сьогодні до 20:00.



Відповідальна особа:

Євгенія — 097 532 09 79



У штабі можна:

✔️ подати заяви на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене житло;

✔️ отримати консультації щодо подальших дій;

✔️ звернутися до соціальних менеджерів;

✔️ отримати юридичну та психологічну допомогу;

✔️ перепочити, випити гарячого чаю та отримати необхідну підтримку.



Соціальні працівники вже працюють із мешканцями, допомагають з оформленням документів та надають усі необхідні консультації.





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