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Новини Відео Атака ракет і БпЛА на Київ
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Підземний перехід знищено на Лук’янівці після удару РФ. ВIДЕО

Під час нічної атаки РФ балістикою на Київ зазнав руйнувань підземний перехід на столичній Лукʼянівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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За даними ЗМІ, зафіксовані на відео наслідки - результат прямого влучання.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

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