Подземный переход уничтожен на Лукьяновке после удара РФ. ВИДЕО

В ходе ночной ракетной атаки РФ на Киев был поврежден подземный переход в столичном районе Лукьяновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным СМИ, зафиксированные на видео последствия — результат прямого попадания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Смотрите также: Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО