Подземный переход уничтожен на Лукьяновке после удара РФ. ВИДЕО
В ходе ночной ракетной атаки РФ на Киев был поврежден подземный переход в столичном районе Лукьяновка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным СМИ, зафиксированные на видео последствия — результат прямого попадания.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
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