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Новости Видео Атака ракет и БпЛА на Киев
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Подземный переход уничтожен на Лукьяновке после удара РФ. ВИДЕО

В ходе ночной ракетной атаки РФ на Киев был поврежден подземный переход в столичном районе Лукьяновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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По данным СМИ, зафиксированные на видео последствия — результат прямого попадания.

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Киев (26690) обстрел (33829) баллистические ракеты (623)
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