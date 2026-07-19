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Ракетный удар РФ по Киеву: в Соломенском районе есть разрушения и трое пострадавших. ВИДЕО

В Соломенском районе Киева повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили. По предварительным данным, пострадали три человека. Для жителей, чьё жилье пострадало, развернут штаб помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Соломенской РГА г. Киева Сергей Мовенко.

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"Этой ночью Киев пережил один из самых масштабных ракетных обстрелов за всё время полномасштабной войны. К сожалению, пострадал и Соломенский район", — говорится в сообщении.

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Повреждения

Имеются повреждения жилых домов, нежилых помещений. Взрывной волной повреждены прилегающие дома и автомобили.

Пострадавшие

На данный момент известно о трёх пострадавших.

Помощь 

  • С первых минут на местах работают все необходимые службы: спасатели, медики, полиция, коммунальные службы и районные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оказание помощи пострадавшим.
  • Для жителей разворачиваем штаб по адресу:
    школа № 67, ул. Академика Шалимова, 9-А.
    Штаб работает сегодня до 20:00.

    Ответственное лицо:
    Евгения — 097 532 09 79

    В штабе можно:
    ✔️ подать заявления на материальную помощь и компенсацию за поврежденное жилье;
    ✔️ получить консультации относительно дальнейших действий;
    ✔️ обратиться к социальным менеджерам;
    ✔️ получить юридическую и психологическую помощь;
    ✔️ отдохнуть, выпить горячего чая и получить необходимую поддержку.

    Социальные работники уже работают с жителями, помогают с оформлением документов и предоставляют все необходимые консультации.

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Автор: 

Киев (26701) обстрел (33829) Воздушные атаки на Киев (1001) баллистические ракеты (623)
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Топ комментарии
+1
пуйло "напрацьовує" вже на третю Гаагу, а у ЄС (я вже не кажу за інший світ та якісь там оони) досі торгуються за санкції , котрі майже не діють.
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19.07.2026 09:26 Ответить
+1
Не буде Гааги. Давайте будемо реалістами. Але мріяти нікому не забороняється.
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19.07.2026 09:49 Ответить
+1
Думаєш скоріше здохне
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19.07.2026 10:15 Ответить

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