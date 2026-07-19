Ракетный удар РФ по Киеву: в Соломенском районе есть разрушения и трое пострадавших. ВИДЕО

В Соломенском районе Киева повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили. По предварительным данным, пострадали три человека. Для жителей, чьё жилье пострадало, развернут штаб помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Соломенской РГА г. Киева Сергей Мовенко.

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"Этой ночью Киев пережил один из самых масштабных ракетных обстрелов за всё время полномасштабной войны. К сожалению, пострадал и Соломенский район", — говорится в сообщении.

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Повреждения

Имеются повреждения жилых домов, нежилых помещений. Взрывной волной повреждены прилегающие дома и автомобили.

Пострадавшие

На данный момент известно о трёх пострадавших.

Помощь

С первых минут на местах работают все необходимые службы: спасатели, медики, полиция, коммунальные службы и районные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оказание помощи пострадавшим.

Для жителей разворачиваем штаб по адресу:

школа № 67, ул. Академика Шалимова, 9-А.

Штаб работает сегодня до 20:00.



Ответственное лицо:

Евгения — 097 532 09 79



В штабе можно:

✔️ подать заявления на материальную помощь и компенсацию за поврежденное жилье;

✔️ получить консультации относительно дальнейших действий;

✔️ обратиться к социальным менеджерам;

✔️ получить юридическую и психологическую помощь;

✔️ отдохнуть, выпить горячего чая и получить необходимую поддержку.



Социальные работники уже работают с жителями, помогают с оформлением документов и предоставляют все необходимые консультации.





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