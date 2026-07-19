Ракетный удар РФ по Киеву: в Соломенском районе есть разрушения и трое пострадавших. ВИДЕО
В Соломенском районе Киева повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили. По предварительным данным, пострадали три человека. Для жителей, чьё жилье пострадало, развернут штаб помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Соломенской РГА г. Киева Сергей Мовенко.
"Этой ночью Киев пережил один из самых масштабных ракетных обстрелов за всё время полномасштабной войны. К сожалению, пострадал и Соломенский район", — говорится в сообщении.
Повреждения
Имеются повреждения жилых домов, нежилых помещений. Взрывной волной повреждены прилегающие дома и автомобили.
Пострадавшие
На данный момент известно о трёх пострадавших.
Помощь
- С первых минут на местах работают все необходимые службы: спасатели, медики, полиция, коммунальные службы и районные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оказание помощи пострадавшим.
- Для жителей разворачиваем штаб по адресу:
школа № 67, ул. Академика Шалимова, 9-А.
Штаб работает сегодня до 20:00.
Ответственное лицо:
Евгения — 097 532 09 79
В штабе можно:
✔️ подать заявления на материальную помощь и компенсацию за поврежденное жилье;
✔️ получить консультации относительно дальнейших действий;
✔️ обратиться к социальным менеджерам;
✔️ получить юридическую и психологическую помощь;
✔️ отдохнуть, выпить горячего чая и получить необходимую поддержку.
Социальные работники уже работают с жителями, помогают с оформлением документов и предоставляют все необходимые консультации.
Топ комментарии
+1 Степан Лукашёв
показать весь комментарий19.07.2026 09:26 Ответить Ссылка
+1 Валерій #587694
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+1 Igor #591922
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