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Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила пассажирские перевозки.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Возобновление работы
В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во время ночного удара РФ по Киеву в очередной раз пострадала столичная Лукьяновка. В частности, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Атака на Киев в ночь на 19 июля
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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