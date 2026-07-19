Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила пассажирские перевозки.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Возобновление работы

В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время ночного удара РФ по Киеву в очередной раз пострадала столичная Лукьяновка. В частности, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Атака на Киев в ночь на 19 июля

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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