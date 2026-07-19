РФ делает ставку на баллистику, благодаря этому Путин до сих пор верит в свою войну, — Зеленский
В войне против Украины Россия делает ставку именно на баллистическое оружие.
Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштабная атака на столицу и область
Глава государства рассказал, что сейчас в Киеве продолжаются работы в местах, пострадавших от российских ударов в ночь на 19 июля.
"Было много баллистики – один из самых масштабных ударов сегодня именно баллистикой. Киев и область были ключевой целью для россиян: они готовили эту атаку несколько суток, накапливали ракеты", – сказал глава государства.
По словам Зеленского, "опасность сохраняется и сейчас – это нужно учитывать".
"Именно на баллистику Россия делает ставку, и благодаря баллистике Путин до сих пор продолжает верить в свою войну. Нашим силам ПВО и всем защитникам неба за сегодня удалось сбить 18 ракет и еще обезвредить более сотни беспилотников. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что происходит и что ракеты для ПВО нужны нам для защиты жизни буквально каждый день", — сказал президент.
Поручение дипломатам
Зеленский рассчитывает, что "МИД и другие правительственные чиновники по всем направлениям будут оперативно вести переговоры с нашими партнерами относительно тех пакетов, о которых мы уже договорились".
"Важно всё ускорить — и со стороны наших европейских партнёров, и со стороны Соединённых Штатов Америки. Результат нужен каждый день", — подчеркнул глава государства.
Атака на Киев в ночь на 19 июля
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что число раненых уже достигло 15.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль