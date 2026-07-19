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Новости Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
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РФ делает ставку на баллистику, благодаря этому Путин до сих пор верит в свою войну, — Зеленский

Зеленский призвал партнеров ускорить оказание помощи после удара баллистическими ракетами

В войне против Украины Россия делает ставку именно на баллистическое оружие.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабная атака на столицу и область

Глава государства рассказал, что сейчас в Киеве продолжаются работы в местах, пострадавших от российских ударов в ночь на 19 июля.

"Было много баллистики – один из самых масштабных ударов сегодня именно баллистикой. Киев и область были ключевой целью для россиян: они готовили эту атаку несколько суток, накапливали ракеты", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, "опасность сохраняется и сейчас – это нужно учитывать".

"Именно на баллистику Россия делает ставку, и благодаря баллистике Путин до сих пор продолжает верить в свою войну. Нашим силам ПВО и всем защитникам неба за сегодня удалось сбить 18 ракет и еще обезвредить более сотни беспилотников. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что происходит и что ракеты для ПВО нужны нам для защиты жизни буквально каждый день", — сказал президент.

Поручение дипломатам

Зеленский рассчитывает, что "МИД и другие правительственные чиновники по всем направлениям будут оперативно вести переговоры с нашими партнерами относительно тех пакетов, о которых мы уже договорились".

"Важно всё ускорить — и со стороны наших европейских партнёров, и со стороны Соединённых Штатов Америки. Результат нужен каждый день", — подчеркнул глава государства.

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Атака на Киев в ночь на 19 июля

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Автор: 

Зеленский Владимир (24890) Киев (26701) баллистические ракеты (631)
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Топ комментарии
+7
А Зеленський робить ставку на Династію.
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19.07.2026 18:18 Ответить
+6
Де твоя, *****, балістика??? Скільки можна це все терпіти??? Кожної ночі людям на голови прилітає, а воно відосіки гундосі лише записує!
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19.07.2026 18:19 Ответить
+6
А може, ***** вірить у перемогу, тому що як тільки з'являються позитивні зміни, якийсь невідомий Вова звільняє всіх причетних до тих змін?
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19.07.2026 18:19 Ответить

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