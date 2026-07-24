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Новини Вибухи на Київщині
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Зеленський про удар РФ по Київщині: Під час війни не можна проводити виставки зброї

На Київщині завершили рятувальні роботи

Після російського балістичного удару по Київщині президент Володимир Зеленський заявив, що під час війни не можна проводити виставок озброєння.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція президента

За словами голови держави, подібного заходу на Київщині "не мало відбутися". Уже є кримінальні провадження щодо цього інциденту.

"Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї – із купою людей і тим більше поруч із будинками", — заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким десятьох людей, загиблих внаслідок атаки.

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Що відомо про удар РФ по Київщині

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
  • За даними Нацполіції, пошкоджені 23 приватні будинки, готелі, ресторан і 34 автівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару на Київщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

виставка (294) Зеленський Володимир (28478) Київська область (4536) зброя (7944)
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Топ коментарі
+10
https://t.me/karas_evgen/10726
А влупили б тоді Берлінській підозру й кинули б за ґрати за ситуацію у Чернігові декілька років тому - такої б трагічної ситуації, як сьогодні - не було б. Може б хоч трохи головою почали думати, бо це - пізда, тупо все у відкритому доступі було.

Вангуємо, що і в цей раз теж ніхто не відповість за смерті та каліцтва відвідувачів.
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24.07.2026 21:28 Відповісти
+9
"Прозрів"? Мало було Яворівського полігону? Чернігівського драмтеатру? Ще тоді казали про це ж саме!...
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24.07.2026 21:28 Відповісти
+8
Без дозволу з ОВА і не тільки, подібні "виставки" не проводяться. І всі ці люди, які давали дозвіл - призначені "лідером"...
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24.07.2026 21:30 Відповісти

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