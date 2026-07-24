Комунікаційниця Валентина Савіцька загинула під час удару РФ по виставці зброї на Київщині. ФОТО
Керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула унаслідок російського ракетного удару по Київщині.
Про її загибель повідомив в соцмережах її чоловік Ігор Соловей — керівник Центру стратегічних комунікацій "Spravdi", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше", — написав Соловей.
Зазначимо, що унаслідок російського ракетного удару по оборонному заходу на Київщині також загинув співробітник польської оборонної компанії, підтвердили у МЗС Польщі.
Що відомо про удар РФ по Київщині
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
- За даними Нацполіції, пошкоджені 23 приватні будинки, готелі, ресторан і 34 автівки.
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