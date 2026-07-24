Специалист по коммуникациям Валентина Савицкая погибла во время удара РФ по выставке оружия на Киевщине. ФОТО

Руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.

О её гибели сообщил в соцсетях её супруг Игорь Соловей — руководитель Центра стратегических коммуникаций "Spravdi", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич).О месте и времени прощания напишу позже", — написал Соловей.

Отметим, что вследствие российского ракетного удара по оборонному мероприятию в Киевской области также погиб сотрудник польской оборонной компании, подтвердили в МИД Польши.

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Валентина Витальевна / Facebook

Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

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