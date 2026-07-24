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Специалист по коммуникациям Валентина Савицкая погибла во время удара РФ по выставке оружия на Киевщине. ФОТО

Руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.

О её гибели сообщил в соцсетях её супруг Игорь Соловей — руководитель Центра стратегических коммуникаций "Spravdi", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич).О месте и времени прощания напишу позже", — написал Соловей.

Отметим, что вследствие российского ракетного удара по оборонному мероприятию в Киевской области также погиб сотрудник польской оборонной компании, подтвердили в МИД Польши.

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В Киевской области погибла супруга руководителя Центра стратегических коммуникаций
В Киевской области погибла супруга руководителя Центра стратегических коммуникаций

Валентина Витальевна / Facebook
Валентина Витальевна / Facebook

Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

Смотрите также: Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Киевской области, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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выставка (442) Киевская область (4891) обстрел (33896)
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Топ комментарии
+10
Якщо в організаторів та учасників подібних заходів в розпал війни відсутній здоровий глузд та інстинкт самозбереження - це їх вибір.
В Ужгороді чи Рахові подібні атракції, можливо, можна проводити, а краще в Перемишлі...
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24.07.2026 23:15 Ответить
+9
Чи відкрили кримінальну справу що до організаторів вистаки, це вже не перший випадок
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24.07.2026 23:07 Ответить
+7
Слава Героям! Смерть рашистам!
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24.07.2026 23:00 Ответить

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