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Специалист по коммуникациям Валентина Савицкая погибла во время удара РФ по выставке оружия на Киевщине. ФОТО
Руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.
О её гибели сообщил в соцсетях её супруг Игорь Соловей — руководитель Центра стратегических коммуникаций "Spravdi", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич).О месте и времени прощания напишу позже", — написал Соловей.
Отметим, что вследствие российского ракетного удара по оборонному мероприятию в Киевской области также погиб сотрудник польской оборонной компании, подтвердили в МИД Польши.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.
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