Затримано організатора військової виставки на Київщині, по якій вдарила РФ, - Кравченко. ФОТО

Затримали організатора військової виставки на Київщині, по якій вчора вдарила РФ балістикою.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворого удару

Він нагадав, що наразі відомо про 10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Сто поранених. Зруйновані будинки.

"Люди, які втратили своїх рідних. Тварини, що загинули або були скалічені. За цим ударом стоїть росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин. Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії", - пише генпрокурор.

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Що вже встановило слідство?

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

Як інформує Кравченко, на відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

"Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар", - додає він.

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Затримання та підозра

За словами Кравченка, головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.







Проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу.

Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності всіх посадових осіб, які були зобов’язані реагувати на потенційні ризики.

Зокрема, перевіряється діяльність відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування: наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій.

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Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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