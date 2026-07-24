25 липня на Київщині оголошено Днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки

У суботу, 25 липня, на Київщині оголосили День жалоби за жертвами російської ракетної атаки.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Руслан Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

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По всій області День жалоби

"Завтра Київщина схилить голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака. 24 липня ворог цинічно вдарив по місцю, де перебували люди. Цей терористичний акт обірвав людські життя. Кожна така втрата — це невимовний біль для родин і близьких та спільний біль усієї Київщини", - йдеться у повідомленні.

У День жалоби на всій території області буде приспущено Державний Прапор України та прапор Київської області. Також будуть обмежені розважальні заходи.

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Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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