25 июля на Киевщине объявлен Днем траура по жертвам российской ракетной атаки

В субботу, 25 июля, в Киевской области объявили День траура по жертвам российского ракетного удара.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Руслан Олейник, сообщает Цензор.НЕТ.

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По всей области День траура

"Завтра Киевская область склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака. 24 июля враг цинично нанес удар по месту, где находились люди. Этот террористический акт унес человеческие жизни. Каждая такая утрата — это невыразимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевщины", — говорится в сообщении.

В День траура на всей территории области будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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