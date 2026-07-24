25 июля на Киевщине объявлен Днем траура по жертвам российской ракетной атаки
В субботу, 25 июля, в Киевской области объявили День траура по жертвам российского ракетного удара.
Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Руслан Олейник, сообщает Цензор.НЕТ.
По всей области День траура
"Завтра Киевская область склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака. 24 июля враг цинично нанес удар по месту, где находились люди. Этот террористический акт унес человеческие жизни. Каждая такая утрата — это невыразимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевщины", — говорится в сообщении.
В День траура на всей территории области будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Киевской области. Также будут ограничены развлекательные мероприятия.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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