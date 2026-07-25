Кластер оборонних технологій IRON скасував виставку у Львові, яка мала відбутися в серпні

Подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву IRON щодо події 28-29 серпня у Львові.

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Позиція IRON

Як зазначається, за три роки існування кластера безпека завжди була для IRON на першому місці.

"Кожна наша подія за цей час організовувалася з дотриманням жорстких безпекових протоколів і з обов'язковим узгодженням з усіма відповідними органами. Але сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві", - йдеться у повідомленні.

Також оголошується, що подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться.

"З усіма, хто реєструвався на подію як партнери, експоненти та учасники, ми зв'яжемося особисто", - йдеться у заяві.

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Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

За даними генпрокурора Кравченка, затримано організатора військової виставки на Київщині, по якій вдарила РФ.

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