Кластер оборонних технологій IRON скасував виставку у Львові, яка мала відбутися в серпні
Подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву IRON щодо події 28-29 серпня у Львові.
Позиція IRON
Як зазначається, за три роки існування кластера безпека завжди була для IRON на першому місці.
"Кожна наша подія за цей час організовувалася з дотриманням жорстких безпекових протоколів і з обов'язковим узгодженням з усіма відповідними органами. Але сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві", - йдеться у повідомленні.
Також оголошується, що подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться.
"З усіма, хто реєструвався на подію як партнери, експоненти та учасники, ми зв'яжемося особисто", - йдеться у заяві.
Що відомо про удар РФ по Київщині
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
- За даними генпрокурора Кравченка, затримано організатора військової виставки на Київщині, по якій вдарила РФ.
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А чому організаторка аналогічної виставки дронів в драмтеатрі Чернігова 19.08.2023 року Берлінська до цього часу не ув'язнена?
Адже тоді внаслідок російського ракетного удару загинуло 7 людей (в тому числі 6-річна дитина) та понад 200 були поранені.
https://pbs.twimg.com/media/HN_VK4vXIAAC9XF.png
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