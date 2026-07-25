Кластер оборонных технологий IRON отменил выставку во Львове, которая должна была состояться в августе
Мероприятие IRON DEMO 2026, запланированное на 28–29 августа во Львове, не состоится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление IRON относительно мероприятия 28-29 августа во Львове.
Позиция IRON
Как отмечается, за три года существования кластера безопасность всегда была для IRON на первом месте.
"Каждое наше мероприятие за это время организовывалось с соблюдением строгих протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших в трагедии в Киеве", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что мероприятие IRON DEMO 2026 28–29 августа во Львове не состоится.
"Со всеми, кто регистрировался на мероприятие в качестве партнеров, экспонентов и участников, мы свяжемся лично", - говорится в заявлении.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- По данным генпрокурора Кравченко, задержан организатор военной выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ.
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