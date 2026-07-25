Кластер оборонных технологий IRON отменил выставку во Львове, которая должна была состояться в августе

Мероприятие IRON DEMO 2026, запланированное на 28–29 августа во Львове, не состоится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление IRON относительно мероприятия 28-29 августа во Львове.

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Позиция IRON

Как отмечается, за три года существования кластера безопасность всегда была для IRON на первом месте.

"Каждое наше мероприятие за это время организовывалось с соблюдением строгих протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших в трагедии в Киеве", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мероприятие IRON DEMO 2026 28–29 августа во Львове не состоится.

"Со всеми, кто регистрировался на мероприятие в качестве партнеров, экспонентов и участников, мы свяжемся лично", - говорится в заявлении.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

По данным генпрокурора Кравченко, задержан организатор военной выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ.

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