Ракетный удар РФ по выставке на Киевщине: погибла юристка УАРОР Екатерина Шалупня. ФОТО

Российский ракетный удар по оборонной выставке в Киевской области 24 июля унес жизнь Екатерины Шалупной, которая работала в Секретариате Украинской ассоциации районных и областных советов.

Об этом сообщили на странице УАРОР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшей?

"Война продолжает наносить самые страшные и болезненные удары, забирая от нас лучших. Невыразимая боль пронизывает сердца каждого из нас: в результате вражеского нападения РФ погибла часть команды Секретариата УАРОР — наша коллега, светлый человек и профессионал своего дела, начальник юридического отдела Секретариата Ассоциации Екатерина Шалупня", — говорится в заявлении ассоциации.





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"Для нас Екатерина навсегда останется не просто движущей силой и надежной опорой команды Секретариата УАРОР. Она была настоящим воплощением молодого поколения украинцев — образованных, ответственных, глубоко человечных и профессиональных специалистов, которые ежедневно строят будущее нашего государства. Екатерина была замечательным наставником, примером преданности своему делу и человеком с огромным сердцем", — добавили в ассоциации.

В свою очередь, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева уточнила, что Екатерина Шалупня погибла во время коварного ракетного удара РФ по Киевской области.

"Екатерина Шалупня была частью команды УАРОР, начальницей юридического отдела Секретариата Украинской ассоциации районных и областных советов и членом широкой региональной команды Харьковской области. Очень эффективная, ответственная и искренне патриотичная молодая женщина, которую я лично знала по работе в Харькове в команде "Зе Женщины" и в сфере международной политики", — отметила Мезенцева.

"В память о Екатерине и всех погибших и раненых, во имя справедливости мы вместе с коллегами направляем депутатское обращение об установлении личностей всех виновных и предотвращении подобных трагедий в будущем", — резюмирует Мезенцева.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

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