Удар по полигону в Киевской области: число погибших возросло до 11; суд избирает меру пресечения организатору выставки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Увеличилось число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет Цензор.НЕТ.
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В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.
Таким образом, общее число жертв вражеской атаки увеличилось до 11.
Как сообщают в ОГП, прямо сейчас суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения. Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога.
Что известно об ударе РФ по Киевской области?
- Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
Топ комментарии
+14 Nika Vesela
показать весь комментарий27.07.2026 12:34 Ответить Ссылка
+10 Перехватчик
показать весь комментарий27.07.2026 12:55 Ответить Ссылка
+9 Алексей Карпенко #606072
показать весь комментарий27.07.2026 12:45 Ответить Ссылка
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