Удар по полигону в Киевской области: число погибших возросло до 11; суд избирает меру пресечения организатору выставки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Увеличилось число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет Цензор.НЕТ.

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В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Таким образом, общее число жертв вражеской атаки увеличилось до 11.

Как сообщают в ОГП, прямо сейчас суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения. Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога.





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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

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