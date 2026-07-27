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Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
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Удар по полигону в Киевской области: число погибших возросло до 11; суд избирает меру пресечения организатору выставки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Увеличилось число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет Цензор.НЕТ.

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В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Таким образом, общее число жертв вражеской атаки увеличилось до 11.

Как сообщают в ОГП, прямо сейчас суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения. Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога.

суд
суд

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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

  • Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

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Автор: 

Киевская область (4899) обстрел (34570) мера пресечения (679) Офис Генпрокурора (3286)
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Топ комментарии
+14
Чому поруч немає Берлінської за Чернігів, де загинуло більше людей, і навіть діти? Блді
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27.07.2026 12:34 Ответить
+10
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27.07.2026 12:55 Ответить
+9
Хіба тільки Берлінської, а чому досі на свободі Арахамія і Подоляк (22-й рік Яворівський полігон) Zєльонськмий (25-рік завод в Києві)..., ..., ... ?!?
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27.07.2026 12:45 Ответить

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