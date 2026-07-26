В Киеве простились с пресс-секретарём УГО Валентиной Савицкой, погибшей вследствие удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 26 июля, в Киеве в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с заместительницей начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентиной Савицкой, которая погибла вследствие ракетного удара РФ по Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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Прощание с Валентиной Савицкой

Проститься с Валентиной Савицкой пришли несколько сотен человек – родные, близкие, коллеги, волонтеры.

"Я хочу поблагодарить родителей за то, что они воспитали неравнодушного, инициативного и настоящего человека, каким её знали все сотрудники", — отметил начальник Управления государственной охраны Украины Алексей Морозов.

Фото: Укринформ

Представитель Всемирного конгресса украинцев также выразил соболезнования и благодарность семье, отметив умение Валентины Савицкой налаживать международные связи и находить партнеров для волонтерской деятельности.

Фото: Укринформ

"Из-за своей скромности Валя не рассказывала об отдельных моментах, которыми она занималась после службы, — это поддержка детей, чьи родители погибли на войне, детей с инвалидностью, детей, нуждающихся в паллиативной помощи, это эвакуация детей с прифронтовых территорий. Об этом она не говорила, но именно эти дела делали её для меня великим человеком", — подчеркнул он.

Фото: Укринформ

Отец Валентины, Виталий, отметил, что вместе с дочерью он потерял и смысл жизни, и свет.

"Это человек, которого еще в школе называли Матерью Терезой. И она до последней минуты оправдывала это звание", — сказал отец погибшей.

Фото: Укринформ

После панихиды в Киеве траурный кортеж отправился в Житомир — на родину Валентины Савицкой, где с ней простятся земляки и друзья детства.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.

Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

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