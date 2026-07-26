В Киеве простились с пресс-секретарём УГО Валентиной Савицкой, погибшей вследствие удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 26 июля, в Киеве в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с заместительницей начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентиной Савицкой, которая погибла вследствие ракетного удара РФ по Киевской области 24 июля.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Прощание с Валентиной Савицкой
Проститься с Валентиной Савицкой пришли несколько сотен человек – родные, близкие, коллеги, волонтеры.
"Я хочу поблагодарить родителей за то, что они воспитали неравнодушного, инициативного и настоящего человека, каким её знали все сотрудники", — отметил начальник Управления государственной охраны Украины Алексей Морозов.
Представитель Всемирного конгресса украинцев также выразил соболезнования и благодарность семье, отметив умение Валентины Савицкой налаживать международные связи и находить партнеров для волонтерской деятельности.
"Из-за своей скромности Валя не рассказывала об отдельных моментах, которыми она занималась после службы, — это поддержка детей, чьи родители погибли на войне, детей с инвалидностью, детей, нуждающихся в паллиативной помощи, это эвакуация детей с прифронтовых территорий. Об этом она не говорила, но именно эти дела делали её для меня великим человеком", — подчеркнул он.
Отец Валентины, Виталий, отметил, что вместе с дочерью он потерял и смысл жизни, и свет.
"Это человек, которого еще в школе называли Матерью Терезой. И она до последней минуты оправдывала это звание", — сказал отец погибшей.
После панихиды в Киеве траурный кортеж отправился в Житомир — на родину Валентины Савицкой, где с ней простятся земляки и друзья детства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.
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Невже не ясно, що при Шмарклі все повторюється.... Циклічка
Ракети прилітають за дві хвилини.
Берлінську треба було посадити пожиттєво за Чернігів, можливо б навчило дураків цим не займатись, і не було такої трагедії зараз.
Безнаказаність породжує хаос.