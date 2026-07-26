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Новости Фото Потери Украины Удар РФ по полигону на Киевщине
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В Киеве простились с пресс-секретарём УГО Валентиной Савицкой, погибшей вследствие удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 26 июля, в Киеве в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с заместительницей начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентиной Савицкой, которая погибла вследствие ракетного удара РФ по Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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Прощание с Валентиной Савицкой 

Проститься с Валентиной Савицкой пришли несколько сотен человек – родные, близкие, коллеги, волонтеры.

"Я хочу поблагодарить родителей за то, что они воспитали неравнодушного, инициативного и настоящего человека, каким её знали все сотрудники", — отметил начальник Управления государственной охраны Украины Алексей Морозов.

прощание
Фото: Укринформ

Представитель Всемирного конгресса украинцев также выразил соболезнования и благодарность семье, отметив умение Валентины Савицкой налаживать международные связи и находить партнеров для волонтерской деятельности.

прощание
Фото: Укринформ

"Из-за своей скромности Валя не рассказывала об отдельных моментах, которыми она занималась после службы, — это поддержка детей, чьи родители погибли на войне, детей с инвалидностью, детей, нуждающихся в паллиативной помощи, это эвакуация детей с прифронтовых территорий. Об этом она не говорила, но именно эти дела делали её для меня великим человеком", — подчеркнул он.

прощание
Фото: Укринформ

Отец Валентины, Виталий, отметил, что вместе с дочерью он потерял и смысл жизни, и свет.

"Это человек, которого еще в школе называли Матерью Терезой. И она до последней минуты оправдывала это звание", — сказал отец погибшей.

прощание
Фото: Укринформ

После панихиды в Киеве траурный кортеж отправился в Житомир — на родину Валентины Савицкой, где с ней простятся земляки и друзья детства.

прощание
Фото: Укринформ
прощание
Фото: Укринформ

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла вследствие российского ракетного удара по Киевской области.

Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

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Киевская область (4897) обстрел (34560) похороны (1555) смерть (9456)
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Топ комментарии
+6
Знову ОП як з гуся вода...
Невже не ясно, що при Шмарклі все повторюється.... Циклічка
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26.07.2026 17:42 Ответить
+3
5 рік війни, сто разів повторювали, не збирайте скупчення людей в одному місці, дураки. Тим більше на якійсь дронові виставки, це ж було уже в Чернігові.

Ракети прилітають за дві хвилини.

Берлінську треба було посадити пожиттєво за Чернігів, можливо б навчило дураків цим не займатись, і не було такої трагедії зараз.

Безнаказаність породжує хаос.
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26.07.2026 17:59 Ответить
+2
Запрошую берлінську на виставку фламінго. Збір знову в Чернігові. В АТБ. Шоб ти здохла, тварина!!!
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26.07.2026 18:11 Ответить

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