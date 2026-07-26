Із комунікаційницею УДО Валентиною Савіцькою, яка загинула внаслідок удару РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У неділю, 26 липня, у Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з заступницею начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентиною Савіцькою, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ по Київщині 24 липня.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Прощання із Валентиною Савіцькою

Попрощатися з Валентиною Савіцькою прийшли кілька сотень людей – рідні, близькі, колеги, волонтери.

"Я хочу подякувати батькам, що вони виховали небайдужу, ініціативну і справжню людину, якою її знали усі співробітники", - зазначив начальник Управління державної охорони України Олексій Морозов.

Фото: Укрінформ

Представник Світового конгресу українців також висловив співчуття та подяку родині, відзначивши вміння Валентини Савіцької розбудовувати міжнародні зв’язки й знаходити партнерів для волонтерської діяльності.

Фото: Укрінформ

"Через свою скромність Валя не висвітлювала окремі моменти, які вона робила після служби, - це підтримка дітей, чиї батьки загинули на війні, дітей з інвалідністю, паліативних дітей, це евакуація дітей з прифронтових територій. Про все це вона не говорила, але ці справи робили її для мене великою людиною", - наголосив він.

Фото: Укрінформ

Батько Валентини, пан Віталій, зазначив, що разом із донькою втратив і свій сенс життя та світло.

"Це людина, яку ще в школі називали Матір’ю Терезою. І вона до останньої хвилини підтримувала цей статус", - сказав батько загиблої.

Фото: Укрінформ

Після панахиди в Києві траурний кортеж вирушив до Житомира — на батьківщину Валентини Савіцької, де з нею попрощаються земляки та друзі дитинства.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула унаслідок російського ракетного удару по Київщині.

Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

За даними Нацполіції, пошкоджені 23 приватні будинки, готелі, ресторан і 34 автівки.

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