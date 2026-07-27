Суд взяв під варту без права застави організатора виставки на Київщині, по якій вдарила РФ. ФОТО

Сьогодні, 27 липня, суд обрав організатору обстріляної РФ виставки на Київщині Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що вирішив суд?

За клопотанням Київської обласної прокуратури Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору заходу, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України.

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Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави.

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Що відомо про удар РФ по Київщині?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Станом на ранок 27 липня відомо про 11 загиблих.

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