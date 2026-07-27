Суд взял под стражу без права залога организатора выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ. ФОТО
Сегодня, 27 июля, суд назначил организатору подвергшейся обстрелу со стороны РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности освобождения под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Что решил суд?
По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору мероприятия, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины.
Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога.
Что известно об ударе РФ по Киевской области?
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
- По состоянию на утро 27 июля известно об 11 погибших.
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