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Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
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Суд взял под стражу без права залога организатора выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ. ФОТО

Василий Гончарук

Сегодня, 27 июля, суд назначил организатору подвергшейся обстрелу со стороны РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Что решил суд?

По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору мероприятия, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины.

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Василий Гончарук

Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
  • По состоянию на утро 27 июля известно об 11 погибших.

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Автор: 

Киевская область (4899) мера пресечения (679) Офис Генпрокурора (3286)
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Топ комментарии
+11
А Поклада суд арештувати не збирається? В той час коли потрібно займатись безпекою таких заходів, він з його тиловими подільниками за Шабуніним ганялись, чи чергову прослушку набушникам встановлювали? Хоча, що той Поклад, риба смердить з голови.
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27.07.2026 14:33 Ответить
+11
На його місці, мають сидіти кабміндічі, єрмак, татаров, гетьманцев та вертухаї з СБУ і ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ НБУ КМУ ДПСУ УДО ….
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27.07.2026 14:35 Ответить
+11
Ви реально вірите що цей Гончарук сам організував виставку озброєнь на полігоні без усіх дозволів та погоджень?
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27.07.2026 14:44 Ответить

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