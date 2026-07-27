Суд взял под стражу без права залога организатора выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ. ФОТО

Сегодня, 27 июля, суд назначил организатору подвергшейся обстрелу со стороны РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Что решил суд?

По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору мероприятия, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины.

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Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

По состоянию на утро 27 июля известно об 11 погибших.

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