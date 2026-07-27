УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13235 відвідувачів онлайн
Новини Удар РФ по полігону на Київщині
1 118 33

Виставку зброї на Київщині, яку обстріляла РФ, провели без дозволу влади, - прокурор

обстріл

Організатори виставки озброєнь на полігоні у Київській області не мали дозволу на проведення масового заходу від компетентних органів влади.

Про це повідомив прокурор Іван Вараниця після засідання, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За його словами, виставку на полігоні у Київській області було організовано із безперечними безпековими ризиками для запрошених громадян.

"Було розіслано більше 300 запрошень різним громадянам і організаціям щодо даного заходу і не забезпечено безпеку учасників цієї події", - сказав прокурор.

Також прокурор додав, що нині встановлюються усі обставини кримінального правопорушення, вчинені асоціацією "Армада", її членами та усіма організаторами заходу.

Що відомо про удар РФ по Київщині?

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Автор: 

Київська область (4555) обстріл (35861) війна в Україні (8916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Цікаво цікаво, влада суне свій ніс всюди в тут наче відрізало, "ми ні прі чому!"
показати весь коментар
27.07.2026 17:43 Відповісти
+9
А таке можливо?Що там тоді робили цікаві люди?
показати весь коментар
27.07.2026 17:41 Відповісти
+8
А прокурвор не хоче назвати закон згідно якого влада видає подібні дозволи а також пояснити що там робили представники влади в такому випадку?
показати весь коментар
27.07.2026 17:45 Відповісти

Завантаження...

 
 