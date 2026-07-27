Виставку зброї на Київщині, яку обстріляла РФ, провели без дозволу влади, - прокурор

Організатори виставки озброєнь на полігоні у Київській області не мали дозволу на проведення масового заходу від компетентних органів влади.

Про це повідомив прокурор Іван Вараниця після засідання, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, виставку на полігоні у Київській області було організовано із безперечними безпековими ризиками для запрошених громадян.

"Було розіслано більше 300 запрошень різним громадянам і організаціям щодо даного заходу і не забезпечено безпеку учасників цієї події", - сказав прокурор.

Також прокурор додав, що нині встановлюються усі обставини кримінального правопорушення, вчинені асоціацією "Армада", її членами та усіма організаторами заходу.

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