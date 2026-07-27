Виставку зброї на Київщині, яку обстріляла РФ, провели без дозволу влади, - прокурор
Організатори виставки озброєнь на полігоні у Київській області не мали дозволу на проведення масового заходу від компетентних органів влади.
Про це повідомив прокурор Іван Вараниця після засідання, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, виставку на полігоні у Київській області було організовано із безперечними безпековими ризиками для запрошених громадян.
"Було розіслано більше 300 запрошень різним громадянам і організаціям щодо даного заходу і не забезпечено безпеку учасників цієї події", - сказав прокурор.
Також прокурор додав, що нині встановлюються усі обставини кримінального правопорушення, вчинені асоціацією "Армада", її членами та усіма організаторами заходу.
Що відомо про удар РФ по Київщині?
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
Топ коментарі
+11 Sergey Brizhak
показати весь коментар27.07.2026 17:43 Відповісти Посилання
+9 Пятачок #618041
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+8 Neweed
показати весь коментар27.07.2026 17:45 Відповісти Посилання
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