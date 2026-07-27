Выставку оружия на Киевщине, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, — прокурор
Организаторы выставки вооружений на полигоне в Киевской области не имели разрешения на проведение массового мероприятия от компетентных органов власти.
Об этом сообщил прокурор Иван Вараница после заседания, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, выставка на полигоне в Киевской области была организована с несомненными рисками для безопасности приглашенных граждан.
"Было разослано более 300 приглашений различным гражданам и организациям на данное мероприятие, при этом не была обеспечена безопасность участников этого события", — сказал прокурор.
Также прокурор добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения, совершенного ассоциацией "Армада", её членами и всеми организаторами мероприятия.
Что известно об ударе РФ по Киевской области?
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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