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Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
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Выставку оружия на Киевщине, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, — прокурор

обстріл

Организаторы выставки вооружений на полигоне в Киевской области не имели разрешения на проведение массового мероприятия от компетентных органов власти.

Об этом сообщил прокурор Иван Вараница после заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, выставка на полигоне в Киевской области была организована с несомненными рисками для безопасности приглашенных граждан.

"Было разослано более 300 приглашений различным гражданам и организациям на данное мероприятие, при этом не была обеспечена безопасность участников этого события", — сказал прокурор.

Также прокурор добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения, совершенного ассоциацией "Армада", её членами и всеми организаторами мероприятия.

Что известно об ударе РФ по Киевской области?

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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Киевская область (4899) обстрел (34570) война в Украине (8867)
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Топ комментарии
+13
Цікаво цікаво, влада суне свій ніс всюди в тут наче відрізало, "ми ні прі чому!"
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27.07.2026 17:43 Ответить
+9
А таке можливо?Що там тоді робили цікаві люди?
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27.07.2026 17:41 Ответить
+8
А прокурвор не хоче назвати закон згідно якого влада видає подібні дозволи а також пояснити що там робили представники влади в такому випадку?
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27.07.2026 17:45 Ответить

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