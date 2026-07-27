Выставку оружия на Киевщине, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, — прокурор

Организаторы выставки вооружений на полигоне в Киевской области не имели разрешения на проведение массового мероприятия от компетентных органов власти.

Об этом сообщил прокурор Иван Вараница после заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, выставка на полигоне в Киевской области была организована с несомненными рисками для безопасности приглашенных граждан.

"Было разослано более 300 приглашений различным гражданам и организациям на данное мероприятие, при этом не была обеспечена безопасность участников этого события", — сказал прокурор.

Также прокурор добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения, совершенного ассоциацией "Армада", её членами и всеми организаторами мероприятия.

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