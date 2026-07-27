Почему выставка "Армады" стала мишенью для россиян? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО
В этом выпуске на канале "Бутусов Плюс" журналистка Ирина Ромалийская подробно анализирует обстоятельства российского удара по выставке "Армады" в Киевской области.
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Что известно об ударе РФ по Киевщине?
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
- По состоянию на утро 27 июля известно о 11 погибших.
- 27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.
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