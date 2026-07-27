РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11660 посетителей онлайн
Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
742 1

Почему выставка "Армады" стала мишенью для россиян? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

В этом выпуске на канале "Бутусов Плюс" журналистка Ирина Ромалийская подробно анализирует обстоятельства российского удара по выставке "Армады" в Киевской области.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Что известно об ударе РФ по Киевщине?

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
  • По состоянию на утро 27 июля известно о 11 погибших.
  • 27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.

Читайте также: Выставку оружия в Киевской области, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, — прокурор

Автор: 

Киевская область (4903) обстрел (34570) Ромалийская Ирина (429) Бутусов Плюс (82)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 