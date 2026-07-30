Федоров о возвращении на пост министра обороны: Я не ставил ультиматумов, общение с президентом продолжается

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не выдвигал никаких ультиматумов президенту Владимиру Зеленскому относительно возвращения на пост главы Минобороны.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Отсутствие ультиматумов и предложения новых должностей

"В СМИ очень часто звучит, что Федоров поставил ультиматум. Я не ставил никакого ультиматума. Я ушел с должности вместе с правительством. Затем начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я просто сказал, что у меня есть определенное видение того, что делать дальше. Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-то декоративную должность не буду", — заявил бывший министр.

По словам Федорова, он "ассоциирует себя с менеджером, который умеет строить систему и достигать результата", и если не видит результата, то "меня это сильно демотивирует".

"Поэтому в этой ситуации нет никакого ультиматума. Мне предложили должности, я сказал: нет, спасибо, я буду работать в другой сфере. А если я нужен для реализации концепции войны, то тогда в качестве министра обороны я смогу это продолжить и достичь результата, который декларировал", — сказал экс-чиновник.

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Почему должность вице-премьера без министерства является неэффективной

Отвечая на вопрос, почему он считает, что полномочия вице-премьера по вопросам обороны или вице-премьера по вопросам инноваций в условиях войны были бы недостаточными для реализации его планов, Федоров сказал, что, имея опыт работы в правительстве, он понимает, "какие должности функциональны, а какие нет".

"Вице-премьер без министерства — это, по сути, как советник, который может давать рекомендации системе, как работать, но у тебя нет возможности сформировать команду, влиять на реальный результат. У тебя может возникнуть институциональный конфликт с министерствами, за которые ты отвечаешь, потому что не ты выбираешь руководителей этих министерств. У тебя может быть иной взгляд на ту политику, которой они занимаются. Поэтому это, в данном конкретном случае, скорее декоративная должность, которая не нацелена на реализацию моих сильных сторон, которые у меня есть и которые я могу реализовывать", — сказал экс-глава Минобороны.

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Диалог с президентом продолжается

Он добавил, что общение с президентом Владимиром Зеленским еще продолжается.

"Двери еще не закрыты. У нас не было заключительного разговора с президентом, мы не поссорились, не было такого, чтобы мы договорились больше не общаться. С моей точки зрения, общение еще продолжается, и мы должны выйти из этой ситуации для того, чтобы Украина стала сильнее", — добавил Федоров.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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