Федоров о возвращении на пост министра обороны: Я не ставил ультиматумов, общение с президентом продолжается
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не выдвигал никаких ультиматумов президенту Владимиру Зеленскому относительно возвращения на пост главы Минобороны.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Отсутствие ультиматумов и предложения новых должностей
"В СМИ очень часто звучит, что Федоров поставил ультиматум. Я не ставил никакого ультиматума. Я ушел с должности вместе с правительством. Затем начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я просто сказал, что у меня есть определенное видение того, что делать дальше. Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-то декоративную должность не буду", — заявил бывший министр.
По словам Федорова, он "ассоциирует себя с менеджером, который умеет строить систему и достигать результата", и если не видит результата, то "меня это сильно демотивирует".
"Поэтому в этой ситуации нет никакого ультиматума. Мне предложили должности, я сказал: нет, спасибо, я буду работать в другой сфере. А если я нужен для реализации концепции войны, то тогда в качестве министра обороны я смогу это продолжить и достичь результата, который декларировал", — сказал экс-чиновник.
Почему должность вице-премьера без министерства является неэффективной
Отвечая на вопрос, почему он считает, что полномочия вице-премьера по вопросам обороны или вице-премьера по вопросам инноваций в условиях войны были бы недостаточными для реализации его планов, Федоров сказал, что, имея опыт работы в правительстве, он понимает, "какие должности функциональны, а какие нет".
"Вице-премьер без министерства — это, по сути, как советник, который может давать рекомендации системе, как работать, но у тебя нет возможности сформировать команду, влиять на реальный результат. У тебя может возникнуть институциональный конфликт с министерствами, за которые ты отвечаешь, потому что не ты выбираешь руководителей этих министерств. У тебя может быть иной взгляд на ту политику, которой они занимаются. Поэтому это, в данном конкретном случае, скорее декоративная должность, которая не нацелена на реализацию моих сильных сторон, которые у меня есть и которые я могу реализовывать", — сказал экс-глава Минобороны.
Диалог с президентом продолжается
Он добавил, что общение с президентом Владимиром Зеленским еще продолжается.
"Двери еще не закрыты. У нас не было заключительного разговора с президентом, мы не поссорились, не было такого, чтобы мы договорились больше не общаться. С моей точки зрения, общение еще продолжается, и мы должны выйти из этой ситуации для того, чтобы Украина стала сильнее", — добавил Федоров.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого
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