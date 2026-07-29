Федоров: Реформу мобилизации планировали запустить в августе
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что реформу мобилизации планировали представить в июле, а запустить — в августе.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Четкий график
"Наша задача состояла в том, чтобы уже в июле представить ее и запустить в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график, я показывал его депутатам и, наверное, говорил о нем публично", — сказал экс-чиновник.
В то же время он отметил, что обсуждение этой реформы продолжается в Министерстве обороны, и выразил надежду, что новое руководство продолжит ее реализацию.
Экс-министр пояснил, что мобилизацию следует рассматривать как один из этапов более широкой системы комплектования войск.
"Я считаю, что главная проблема — нужно смотреть на мобилизацию как на некую воронку. Там, где есть конечный продукт — это служба в армии. Где есть определенные условия, сроки службы, есть заработная плата, есть возможность роста внутри. То есть большое количество различных стимулов и мотивов для того, чтобы люди находились в армии и призывались туда. Все-таки украинцы воюют за свою свободу", — сказал бывший министр.
Также Федоров отметил, что люди часто не идут в армию из-за страха погибнуть, поэтому государство должно объяснять, что служба не ограничивается только боевыми должностями, а также обеспечивать военным справедливые условия.
Привлечение иностранных легионеров на передовую
Одним из путей укрепления армии он назвал привлечение иностранцев. По словам Федорова, в перспективе они могут составлять до 50% военных на первой линии или среди штурмовиков.
Признание ошибок и надежда на завершение реформы
В то же время Федоров признал ошибки в коммуникации реформы, отметив, что план изменений следовало с самого начала вынести на публичное обсуждение.
При этом экс-министр выразил убеждение, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый имеет все возможности продолжить трансформацию армии и довести начатые изменения до конца.
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Як можна було проводити "реформу мобілізації" в серпні, коли ВР у відпустці?
Якщо це проект закону (законів) - то потрібен час на обговорення, розгляд в комісіях, голосування в першому і другому читаннях.
Серйозно - ось так би вклались до вересня?
Якби хотіли б вирішити проблему до осені - вже в квітні проекти відповідних законів зайшли б в Раду і над ними б працювали.
А без законодавчого оформлення яка ж це реформа - як казав Сирський.
В реформа нових зарплат і контрактів чому провалилась? Розкажеш хто винен?
В командирам корпусів по 250 тисяч твій зам зарплату видав за чиїм наказом?