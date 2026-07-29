РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9883 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине Отставка Федорова
1 098 25

Федоров: Реформу мобилизации планировали запустить в августе

федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что реформу мобилизации планировали представить в июле, а запустить — в августе.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Четкий график

"Наша задача состояла в том, чтобы уже в июле представить ее и запустить в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график, я показывал его депутатам и, наверное, говорил о нем публично", — сказал экс-чиновник.

В то же время он отметил, что обсуждение этой реформы продолжается в Министерстве обороны, и выразил надежду, что новое руководство продолжит ее реализацию.

Экс-министр пояснил, что мобилизацию следует рассматривать как один из этапов более широкой системы комплектования войск. 

"Я считаю, что главная проблема — нужно смотреть на мобилизацию как на некую воронку. Там, где есть конечный продукт — это служба в армии. Где есть определенные условия, сроки службы, есть заработная плата, есть возможность роста внутри. То есть большое количество различных стимулов и мотивов для того, чтобы люди находились в армии и призывались туда. Все-таки украинцы воюют за свою свободу", — сказал бывший министр.

Также Федоров отметил, что люди часто не идут в армию из-за страха погибнуть, поэтому государство должно объяснять, что служба не ограничивается только боевыми должностями, а также обеспечивать военным справедливые условия.

Привлечение иностранных легионеров на передовую

Одним из путей укрепления армии он назвал привлечение иностранцев. По словам Федорова, в перспективе они могут составлять до 50% военных на первой линии или среди штурмовиков.

Признание ошибок и надежда на завершение реформы 

В то же время Федоров признал ошибки в коммуникации реформы, отметив, что план изменений следовало с самого начала вынести на публичное обсуждение.

При этом экс-министр выразил убеждение, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый имеет все возможности продолжить трансформацию армии и довести начатые изменения до конца.

Читайте также: Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её презентация, — Минобороны

Автор: 

отставка (3238) мобилизация (3217) Федоров Михаил (919)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Місяці формували контракти для військовослужбовців, щоб представити в липні, далі бла-бла-бла.., а в результаті вийшло лайно, яке ніхто не хоче підписувати. І взагалі у вересні мали виграти війну)
показать весь комментарий
29.07.2026 23:43 Ответить
+2
Який *******!
Як можна було проводити "реформу мобілізації" в серпні, коли ВР у відпустці?
Якщо це проект закону (законів) - то потрібен час на обговорення, розгляд в комісіях, голосування в першому і другому читаннях.
Серйозно - ось так би вклались до вересня?
Якби хотіли б вирішити проблему до осені - вже в квітні проекти відповідних законів зайшли б в Раду і над ними б працювали.
А без законодавчого оформлення яка ж це реформа - як казав Сирський.
показать весь комментарий
29.07.2026 23:43 Ответить
+2
Ой пиз...ить... 2-3 тижні і вже реформа...
В реформа нових зарплат і контрактів чому провалилась? Розкажеш хто винен?
В командирам корпусів по 250 тисяч твій зам зарплату видав за чиїм наказом?
показать весь комментарий
29.07.2026 23:52 Ответить

Загрузка...

 
 