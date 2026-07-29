Федоров: Реформу мобилизации планировали запустить в августе

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что реформу мобилизации планировали представить в июле, а запустить — в августе.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Четкий график

"Наша задача состояла в том, чтобы уже в июле представить ее и запустить в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график, я показывал его депутатам и, наверное, говорил о нем публично", — сказал экс-чиновник.

В то же время он отметил, что обсуждение этой реформы продолжается в Министерстве обороны, и выразил надежду, что новое руководство продолжит ее реализацию.

Экс-министр пояснил, что мобилизацию следует рассматривать как один из этапов более широкой системы комплектования войск.

"Я считаю, что главная проблема — нужно смотреть на мобилизацию как на некую воронку. Там, где есть конечный продукт — это служба в армии. Где есть определенные условия, сроки службы, есть заработная плата, есть возможность роста внутри. То есть большое количество различных стимулов и мотивов для того, чтобы люди находились в армии и призывались туда. Все-таки украинцы воюют за свою свободу", — сказал бывший министр.

Также Федоров отметил, что люди часто не идут в армию из-за страха погибнуть, поэтому государство должно объяснять, что служба не ограничивается только боевыми должностями, а также обеспечивать военным справедливые условия.

Привлечение иностранных легионеров на передовую

Одним из путей укрепления армии он назвал привлечение иностранцев. По словам Федорова, в перспективе они могут составлять до 50% военных на первой линии или среди штурмовиков.

Признание ошибок и надежда на завершение реформы

В то же время Федоров признал ошибки в коммуникации реформы, отметив, что план изменений следовало с самого начала вынести на публичное обсуждение.

При этом экс-министр выразил убеждение, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый имеет все возможности продолжить трансформацию армии и довести начатые изменения до конца.

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