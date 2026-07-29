Федоров: Реформу мобілізації планували запустити в серпні

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації планували представити у липні, а запустити в серпні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Чіткий таймлайн

"Наша задача була в липні її вже показати і запустити в серпні для того, щоб у вересні у нас вже не було взагалі цієї проблеми. От такий був таймлайн, я його показував депутатам і напевно про нього говорив публічно", - сказав експосадовець.

Водночас він зазначив, що обговорення цієї реформи триває в Міністерстві оборони, і висловив сподівання, що нове керівництво продовжить її реалізацію.

Ексміністр пояснив, що мобілізацію варто розглядати як один з етапів ширшої системи комплектування війська.

"Я вважаю, що головна проблема - потрібно дивитися на мобілізацію як на певну воронку. Там, де є фінальний продукт - це служба в армії. Де є певні умови, терміни служби, є заробітна плата, є можливість зростати всередині. Тобто велика кількість різних стимулів і мотивів для того, щоб люди всередині армії знаходилися і приходили. Все-таки українці воюють за свою свободу", - сказав колишній міністр.

Також Федоров зазначив, що люди часто не йдуть до війська через страх загинути, тому держава має пояснювати, що служба не обмежується лише бойовими посадами, а також забезпечувати військовим справедливі умови.

Залучення іноземних легіонерів на передову

Одним зі шляхів посилення війська він назвав залучення іноземців. За словами Федорова, у перспективі вони можуть становити до 50% військових на першій лінії або серед штурмовиків.

Визнання помилок та надія на завершення змін

Водночас Федоров визнав помилки у комунікації реформи, зазначивши, що план змін варто було від початку винести на публічне обговорення.

Разом із тим ексміністр висловив переконання, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий має всі можливості продовжити трансформацію війська та довести розпочаті зміни до кінця.

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