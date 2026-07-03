Реформа ТЦК готується, найближчим часом буде її представлення, - Міноборони

У Міноборони заявили, що найближчим часом представлять реформу ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони України Василь Шкураков.

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Подробиці

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом планується її представлення на засіданні уряду", - зазначив він.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

15 червня у Міноборони заявили, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.

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