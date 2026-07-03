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Новини Мобілізація в Україні Реформи в армії
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Реформа ТЦК готується, найближчим часом буде її представлення, - Міноборони

Реформа ТЦК буде: що кажуть у Міноборони?

У Міноборони заявили, що найближчим часом представлять реформу ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони України Василь Шкураков.

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Подробиці

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом планується її представлення на засіданні уряду", - зазначив він.

Читайте: 95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК

Старт комплексної реформи армії

  • Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
  • 15 червня у Міноборони заявили, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.

Також читайте: Кількість звернень щодо порушень ТЦК прав під час мобілізації зросла у 333 рази, - Лубінець

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Міноборони (7925) реформи (3248) ТЦК та СП (1249)
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Топ коментарі
+13
знову? а попередня підготовка провалилась?, а перед попередньою?
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03.07.2026 13:35 Відповісти
+11
Невже всіх екс-беркутівців з ТЦК на фронт відправлять?
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03.07.2026 13:35 Відповісти
+9
Буде посилена бусифікація ,тільки вже під маркою цивільних органів замість тецекашників ?
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03.07.2026 13:33 Відповісти

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