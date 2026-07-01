Кількість звернень щодо порушень ТЦК прав під час мобілізації зросла у 333 рази, - Лубінець
Порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів набувають системного характеру та дедалі загострюються. Якщо у 2022 році Офіс омбудсмена отримав лише 18 відповідних звернень, то у 2025-му їхня кількість збільшилася у 333 рази.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Порушення прав з боку ТЦК
"Кожного року я бачу збільшення звернень відносно порушення прав з боку ТЦК в десятки разів. Тому я неодноразово виступав з ініціативою проведення внутрішніх закритих нарад, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва саме по цьому напрямку", - сказав омбудсмен.
За його словами, у 2025 році Офісом омбудсмена було ухвалено рішення максимально публічно показувати проблематику.
"Хоча ми показуємо публічно лише приблизно 1% від порушень, які знаходимо, щоб російська пропаганда не підхоплювала це", - сказав Лубінець.
Моніторингові перевірки
Офіс омбудсмена з листопада 2025 по березень 2026 року провів моніторингові перевірки у 21 ТЦК та СП. При цьому найкритичніші випадки були зафіксовані в Ужгороді, Тернополі та Миколаєві.
Однак, незважаючи на новий позитивний фідбек від правоохоронних органів у 2026 році, омбудсмен зазначає, що "на жаль, станом на сьогодні, вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, це публічність".
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