Количество обращений о нарушениях ТЦК прав во время мобилизации выросло в 333 раза, - Лубинец

Нарушения прав граждан в ходе мобилизационных мер приобретают системный характер и все более обостряются. Если в 2022 году в Офис омбудсмена поступило всего 18 соответствующих обращений, то в 2025 году их количество увеличилось в 333 раза.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Нарушения прав со стороны ТЦК

"Каждый год я наблюдаю увеличение числа обращений о нарушении прав со стороны ТЦК в десятки раз. Поэтому я неоднократно выступал с инициативой проведения внутренних закрытых совещаний, на которые приглашались представители высшего военного руководства именно по этому вопросу", - сказал омбудсмен.

По его словам, в 2025 году Офисом омбудсмена было принято решение максимально публично освещать эту проблематику.

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"Хотя мы публично показываем лишь примерно 1% от выявленных нарушений, чтобы российская пропаганда не подхватила эту информацию", - сказал Лубинец.

Мониторинговые проверки

Офис омбудсмена с ноября 2025 по март 2026 года провел мониторинговые проверки в 21 ТЦК и СП. При этом наиболее критические случаи были зафиксированы в Ужгороде, Тернополе и Николаеве.

Однако, несмотря на новый положительный отзыв со стороны правоохранительных органов в 2026 году, омбудсмен отмечает, что "к сожалению, на сегодняшний день вынужден констатировать, что единственный механизм, который хоть как-то влияет на эту проблематику, - это публичность".

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