Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её презентация, - Минобороны
В Минобороны заявили, что в ближайшее время представят реформу ТЦК и СП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков.
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"Реформа будет. Она готовится. В ближайшее время планируется её представление на заседании правительства", — отметил он.
Старт комплексной реформы армии
- Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
- 15 июня в Минобороны заявили, что в скором времени представят следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезагрузке системы мобилизации и работы ТЦК.
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