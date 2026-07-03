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Новости Мобилизация в Украине Реформы в армии
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Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её презентация, - Минобороны

Реформа ТЦК будет: что говорят в Минобороны?

В Минобороны заявили, что в ближайшее время представят реформу ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков.

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Подробности

"Реформа будет. Она готовится. В ближайшее время планируется её представление на заседании правительства", — отметил он.

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Старт комплексной реформы армии

  • Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
  • 15 июня в Минобороны заявили, что в скором времени представят следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезагрузке системы мобилизации и работы ТЦК.

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Минобороны (9707) реформы (3950) ТЦК (1193)
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Топ комментарии
+8
знову? а попередня підготовка провалилась?, а перед попередньою?
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03.07.2026 13:35 Ответить
+7
Буде посилена бусифікація ,тільки вже під маркою цивільних органів замість тецекашників ?
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03.07.2026 13:33 Ответить
+7
Реформа ТЦК на горизонті Що таке горизонт ,самі знаєте
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03.07.2026 13:34 Ответить

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