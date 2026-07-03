Реформа ТЦК готовится, в ближайшее время состоится её презентация, - Минобороны

В Минобороны заявили, что в ближайшее время представят реформу ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков.

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"Реформа будет. Она готовится. В ближайшее время планируется её представление на заседании правительства", — отметил он.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

15 июня в Минобороны заявили, что в скором времени представят следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезагрузке системы мобилизации и работы ТЦК.

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