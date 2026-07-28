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Новости Отставка Федорова
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В Киеве анонсировали марш против отставки Федорова вместо ежедневной акции: он пройдет вечером 31 июля

Протест в Киеве против отставки Федорова 17 июля
Фото: Ангеліна Шорохова

Ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве в пятницу, 31 июля, протестного марша в поддержку диалога и реформ в оборонной сфере.

Об этом украинский ветеран написал в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Думаю, все уже видели новое интервью президента. К сожалению, в нем мы так и не получили ответа на вопрос, который задают люди на протестах по всей стране. Я убежден, что прислушиваться к своему народу - это признак силы, и надеюсь, что президент все-таки нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и отчаяние, а это точно не то, с чем нам стоит вступать в и без того тяжелую зиму", - отметил Козятинский.

Поэтому участники протестного шествия начнут движение в 19:00 от памятника Шевченко в парке Шевченко и направятся к площади Ивана Франко, где они обычно собираются.

Он призвал другие города присоединиться к инициативе и пройти по центральным улицам, если это позволит ситуация с безопасностью.

"Призываю Владимира Зеленского прислушаться к своему народу и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а дальше принимать решения в зависимости от результатов", - подытожил он.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Мужчину в балаклаве с ножом задержали на акции против отставки Федорова во Львове: его личность установлена. ФОТО

Автор: 

Киев (27135) протест (5980) Федоров Михаил (917)
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Топ комментарии
+5
Вимагайте балістичних ракет по моцкві
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28.07.2026 17:11 Ответить
+5
Кияни це мають хотіти безкоштовно, як і всі українці. Ти не хочеш ударів по москвабаду балістикою?
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28.07.2026 17:17 Ответить
+3
Кацапед, за своїм кораблем пензлюй. Моцква буде знищена.
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28.07.2026 17:24 Ответить

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