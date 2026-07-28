В Киеве анонсировали марш против отставки Федорова вместо ежедневной акции: он пройдет вечером 31 июля

Фото: Ангеліна Шорохова

Ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве в пятницу, 31 июля, протестного марша в поддержку диалога и реформ в оборонной сфере.

Об этом украинский ветеран написал в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Думаю, все уже видели новое интервью президента. К сожалению, в нем мы так и не получили ответа на вопрос, который задают люди на протестах по всей стране. Я убежден, что прислушиваться к своему народу - это признак силы, и надеюсь, что президент все-таки нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и отчаяние, а это точно не то, с чем нам стоит вступать в и без того тяжелую зиму", - отметил Козятинский.

Поэтому участники протестного шествия начнут движение в 19:00 от памятника Шевченко в парке Шевченко и направятся к площади Ивана Франко, где они обычно собираются.

Он призвал другие города присоединиться к инициативе и пройти по центральным улицам, если это позволит ситуация с безопасностью.

"Призываю Владимира Зеленского прислушаться к своему народу и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а дальше принимать решения в зависимости от результатов", - подытожил он.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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