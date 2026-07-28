В Киеве анонсировали марш против отставки Федорова вместо ежедневной акции: он пройдет вечером 31 июля
Ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве в пятницу, 31 июля, протестного марша в поддержку диалога и реформ в оборонной сфере.
Об этом украинский ветеран написал в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Думаю, все уже видели новое интервью президента. К сожалению, в нем мы так и не получили ответа на вопрос, который задают люди на протестах по всей стране. Я убежден, что прислушиваться к своему народу - это признак силы, и надеюсь, что президент все-таки нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и отчаяние, а это точно не то, с чем нам стоит вступать в и без того тяжелую зиму", - отметил Козятинский.
Поэтому участники протестного шествия начнут движение в 19:00 от памятника Шевченко в парке Шевченко и направятся к площади Ивана Франко, где они обычно собираются.
Он призвал другие города присоединиться к инициативе и пройти по центральным улицам, если это позволит ситуация с безопасностью.
"Призываю Владимира Зеленского прислушаться к своему народу и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а дальше принимать решения в зависимости от результатов", - подытожил он.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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