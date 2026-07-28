У Києві анонсували ходу проти відставки Федорова замість щоденної акції: відбудеться ввечері 31 липня

Фото: Ангеліна Шорохова

Ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві на п’ятницю, 31 липня, протестну ходу за діалог і реформи в оборонці.

Про це український ветеран написав у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Думаю, всі вже бачили нове інтерв’ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповідь на запитання, яке ставлять люди на протестах по всій країні. Я переконаний, що слухати свій народ — це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму", - зазначив Козятинський.

Тож учасники протестної ходи стартуватимуть о 19:00 від пам’ятника Шевченку в парку Шевченка і попрямують до площі Івана Франка, де вони зазвичай збираються.

Він закликав інші міста приєднатися до ініціативи та пройтися центральними вулицями, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

"Закликаю Володимира Зеленського почути свій народ і продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а далі ухвалювати рішення залежно від результатів", - підсумував він.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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