Чоловіка у балаклаві з ножем затримали на акції проти відставки Федорова у Львові: його особу встановлено. ФОТО
Під час акції проти відставки Михайла Федорова у Львові чоловік у балаклаві дістав ніж та почав рухатися у бік спікерів. Його затримали учасники акції, після чого передали поліцейським. Особу чоловіка вже встановлено.
Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про інцидент?
Як повідомляється, інцидент стався під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові.
За попередньою інформацією поліції, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.
На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1.
Особу чоловіка встановлено
Правоохоронці встановили, що затриманий - 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров’я.
Наразі вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.
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