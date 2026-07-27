Мужчину в балаклаве с ножом задержали на акции против отставки Федорова во Львове: его личность установлена. ФОТО
Во время акции против отставки Михаила Федорова во Львове мужчина в балаклаве достал нож и начал двигаться в сторону выступающих. Его задержали участники акции, после чего передали полицейским. Личность мужчины уже установлена.
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
Как сообщается, инцидент произошел во время акции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове.
По предварительной информации полиции, около 21:00 мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону выступающих. Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1.
Личность мужчины установлена
Правоохранители установили, что задержанный — 32-летний житель Новояворовска. С места происшествия изъят нож. Известно, что у мужчины имеются психические расстройства.
В настоящее время решается вопрос о его помещении в специальное учреждение.
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