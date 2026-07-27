Мужчину в балаклаве с ножом задержали на акции против отставки Федорова во Львове: его личность установлена. ФОТО

Во время акции против отставки Михаила Федорова во Львове мужчина в балаклаве достал нож и начал двигаться в сторону выступающих. Его задержали участники акции, после чего передали полицейским. Личность мужчины уже установлена.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

Как сообщается, инцидент произошел во время акции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове.

По предварительной информации полиции, около 21:00 мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону выступающих. Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1.

Личность мужчины установлена

Правоохранители установили, что задержанный — 32-летний житель Новояворовска. С места происшествия изъят нож. Известно, что у мужчины имеются психические расстройства.

В настоящее время решается вопрос о его помещении в специальное учреждение.

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