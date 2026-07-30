Федоров про повернення на посаду міністра оборони: Я не ставив ультиматумів, комунікація з президентом ще триває

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не ставив жодних ультиматумів президенту Володимиру Зеленському щодо повернення на посаду очільника Міноборони.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Відсутність ультиматумів та пропозиції нових посад

"Дуже багато лунає в медіа, що Федоров поставив ультиматум. Я не ставив ніякого ультиматуму. Я пішов з посади разом з урядом. Потім почалися протести. Був мій прес-брифінг, і після цього мені запропонували низку посад. Я просто сказав, що в мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цій візії, але займати якусь декоративну посаду не буду", - заявив колишній міністр.

За словами Федорова, він "асоціює себе як менеджера, який вміє будувати систему та досягати результату", і якщо не бачить результату, то "мене це супер демотивує".

"Тому немає ніякого ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав: ні, дякую, я буду працювати в іншому полі. А якщо я потрібен для реалізації візії війни, то тоді як міністр оборони я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував", - сказав ексурядовець.

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Чому посада віцепрем'єра без міністерства є неефективною

Відповідаючи на питання, чому він вважає, що функціонал віцепрем'єра з питань оборони чи віцепрем'єра з питань інновацій у війні був би недостатній для реалізації його планів, Федоров сказав, що маючи досвід роботи в уряді, він розуміє "які посади функціональні, а які ні".

"Віцепрем'єр без міністерства – це, по суті, як радник, який може радити системі, як працювати, але в тебе немає можливості сформувати команду, впливати на реальний результат. У тебе може бути інституційний конфлікт з міністерствами, якими ти опікуєшся, тому що не ти обираєш керівників цих міністерств. У тебе може бути різний погляд на ті політики, якими вони займаються. Тому це більше декоративна посада, в цьому конкретному випадку, яка не націлена на реалізацію сильних сторін, які у мене є, які я можу реалізовувати", - сказав ексголова Міноборони.

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Діалог із президентом триває

Він додав, що комунікація з президентом Володимиром Зеленським ще триває.

"Двері ще не закриті. У нас не було фінальної розмови з президентом, ми не посварилися, не було такого, що ми домовилися більше не спілкуватися. З моєї точки зору, комунікація ще триває, і ми повинні вийти з цієї ситуації для того, щоб Україна стала сильніша", - додав Федоров.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого

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