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Новости Отставка Федорова
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Протесты не утихают: украинцы уже 15 дней требуют вернуть Федорова на пост министра обороны. ФОТОрепортаж

Массовые акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны продолжаются уже 15-й день подряд в разных городах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, граждане продолжают выражать свои требования с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы.

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Протесты в разных городах

Во Львове акция началась около 19:30. Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Не все равно, кто будет министром обороны", "Когда будет легкая зима?", "Драпатый + Федоров - одна единая соборная Украина".

Протесты против отставки Федорова

Протесты против отставки Федорова

В Ивано-Франковске на площадь перед административным зданием пришли примерно 60 человек. В Ужгороде в митинге приняли участие около 20 человек. Там звучали лозунги "Верните команду Федорова", "Увольнять лучших - путь к поражению" и "Мы за реформы в армии".

Протесты против отставки Федорова

Протесты против отставки Федорова

Также акции прошли в Киеве и Одессе. На улице Дерибасовской собрались военные, волонтеры и другие неравнодушные граждане. В Киеве во время акции пели украинские песни.

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Требования участников

Участники акций заявляют, что их требования остаются неизменными. Они настаивают на возвращении Михаила Федорова на пост министра обороны Украины и продолжении реформ в армии.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Минобороны (9981) отставка (3240) протест (5984) Федоров Михаил (924)
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Топ комментарии
+4
Ну так плавно можна і на картонках написати "у відставку зе" так би мовити на хвилях
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30.07.2026 23:14 Ответить
+4
Скільки призовників. Безробітних, цілими днями картонки тримають. Автомат не хоче тримати?
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30.07.2026 23:30 Ответить
+3
шидяст босяков у франківські та двацять в ужгороді це канєшна сіла! може і ультіматум задвінуть.
таку двіжуху аднім бомжом обіссять льогко.
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30.07.2026 23:14 Ответить

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