Протесты не утихают: украинцы уже 15 дней требуют вернуть Федорова на пост министра обороны. ФОТОрепортаж

Массовые акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны продолжаются уже 15-й день подряд в разных городах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, граждане продолжают выражать свои требования с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы.

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Протесты в разных городах

Во Львове акция началась около 19:30. Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Не все равно, кто будет министром обороны", "Когда будет легкая зима?", "Драпатый + Федоров - одна единая соборная Украина".

В Ивано-Франковске на площадь перед административным зданием пришли примерно 60 человек. В Ужгороде в митинге приняли участие около 20 человек. Там звучали лозунги "Верните команду Федорова", "Увольнять лучших - путь к поражению" и "Мы за реформы в армии".

Также акции прошли в Киеве и Одессе. На улице Дерибасовской собрались военные, волонтеры и другие неравнодушные граждане. В Киеве во время акции пели украинские песни.

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Требования участников

Участники акций заявляют, что их требования остаются неизменными. Они настаивают на возвращении Михаила Федорова на пост министра обороны Украины и продолжении реформ в армии.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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